Construída com esforço comunitário, Ponte da Cooperação entre Caxias e Nova Petrópolis é inaugurada

Aproximadamente 35 dias após as obras começarem, a ponte provisória entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis foi inaugurada na tarde desta sexta-feira (20), feriado da Revolução Farroupilha. A estrutura que conecta Linha Sebastopol, em Caxias, a São José do Caí, em Nova Petrópolis, já está liberada para o fluxo de veículos. O trânsito nos dois lados é de pista simples, com limitação para veículos de até 45 toneladas. Por isso, o passagem pelo local pode ser lenta, com filas de veículos para cruzar a ponte em ambos os lados.