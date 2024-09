Com operação interrompida desde sexta, aeroporto de Canela é reaberto após liberação da Anac

O aeroporto de Canela foi reaberto na noite de quinta-feira (19), após liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A estrutura, assim como o terminal de Torres, teve as operações interrompidas na última sexta-feira (13) durante os trâmites de troca de gestão — as operações, que ainda estão a cargo do Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), serão assumidas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A Anac ainda precisa autorizar a reabertura do aeroporto de Torres. Não há voos comerciais sendo operados em ambas as estruturas, apenas aviação privada.