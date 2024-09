Reabertura dos aeroportos de Canela e Torres aguarda liberação da Anac

A reabertura dos aeroportos de Canela e Torres aguarda pela autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas a previsão está mantida para que as atividades sejam retomadas nesta quinta-feira (19). A Anac interrompeu as operações nos terminais na última sexta-feira (13) em razão de obras iniciadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que não foram comunicadas para a agência ou para a Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e colocaram em risco a segurança aérea. A Infraero vai assumir a gestão dos aeroportos no lugar do Departamento Aeroportuário do Estado (DAP).