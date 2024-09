A chuva constante desde a madrugada desta sexta-feira (19), em Caxias do Sul, não espantou os motoristas que viajaram para curtir o feriadão do 20 de Setembro na praia. No começo desta manhã, por volta de 6h30min, a RS-453, na região do bairro Jardim das Hortênsias, saída de Caxias para São Francisco de Paula, estava com movimento tranquilo. Cerca de 15 veículos passavam por minuto na Rota do Sol, sendo que a capacidade é de 30.