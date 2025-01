Joselma desabafa sobre Edilberto no "BBB 25" e revela: "Eu odeio traição"

Joselma criticou o afastamento de Edilberto do grupo, apontando que ele parecia perdido em meio às conversas. Globo / Reprodução

Em conversa com o genro Guilherme e as participantes Eva e Renata, Joselma abriu o coração e desabafou sobre o comportamento de Edilberto no BBB 25. O palhaço está no paredão e corre o risco de sair nesta terça-feira (28), com a filha Raissa.

Joselma, que foi indicada no contragolpe do Big Fone pela dupla formada por Edilberto e Raissa, se mostrou incomodada com a postura do brother dentro da casa.

Durante o bate-papo, a sister criticou o afastamento do dono de circo, apontando que ele parecia perdido em meio às conversas.

— Estou falando do Edy, que está afastado. Ele que se afastou. Ontem, todo mundo conversando ali em cima, ele ficava perdidinho. Não sei se é o jeito dele, como é. Ou se está querendo fazer um jogo de vítima para o povo ficar aí, com pena. Cada cabeça é complicada demais — disse a dona de casa.

Mudança de postura

O genro, por sua vez, comentou sobre a mudança de postura de Joselma no jogo, que se mostrou mais estratégica, afirmando que ela "acordou jogadora".

Foi então que ela, em tom firme, disparou:

— Eu odeio traição. Não gosto de ser desafiada.