3ª Jornada Festiva para as Abelhas Sem Ferrão ocorre no Shopping Villagio, em Caxias

A 3ª Jornada Festiva para as Abelhas Sem Ferrão ocorre de 19 a 23 de fevereiro, no Espaço Lifestyle do Villagio Caxias. O horário de visitação é das 11h às 21h, de quinta a sábado, e das 11h às 20h, no domingo. A feira conta com produtos artesanais, exposição de orquídeas, azeites exclusivos com degustação, atividades para a criançada, com a presença da personagem “Bela Abelhinha” e diversos produtos derivados do mel.

O evento é uma forma de integrar as pessoas à natureza, conscientizando sobre a biodiversidade, já que as abelhas sem ferrão desempenham papel na polinização da flora nativa e de plantas relacionadas à produção de alimentos. A Jornada para as Abelhas Sem Ferrão já faz parte do Calendário Oficial do Município de Caxias do Sul e do Shopping Villagio. A abertura solene ocorre na quarta-feira (19), às 14h, no Espaço Lifestyle do Villagio Caxias.