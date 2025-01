Gaab (E), filho mais velho de Rodriguinho (D), é cantor e compositor. Paulo Barros / Globo / Divulgação

O show de quarta desta semana no Big Brother Brasil terá apresentações em família. O cantor Rodriguinho, que participou da 24ª edição, leva o irmão Mr. Dan e o filho Gaab, ambos cantores e compositores. Entre as composições que estarão no repertório, estão Livre Pra Voar, Sorria e Melhor Eu Ir. Está previsto ainda o lançamento de um projeto gravado em Paris.

— É muito louco voltar na casa como uma atração, uma vez que eu sempre quis tocar lá, sempre quis saber como era me apresentar lá. De repente eu me vi dentro da casa assistindo aos shows dos meus amigos — conta Rodriguinho sobre a expectativa para voltar ao reality nesta quarta-feira (29).

Ele também destaca que, mesmo no palco, saberá, pelo menos em parte, o que os moradores da casa estão sentindo.

— Vai ser uma sensação muito legal voltar ali naquele jardim, saber que eu estava lá no ano passado e olhar para as pessoas entendendo pelo menos um pouquinho do que está passando pela cabeça delas naquela hora — afirma.

Rodriguinho também comentou a escolha de levar o filho para a apresentação e a parceria que tem com ele no dia a dia.

— O Gaab é meu filho mais velho, meu primogênito e um irmão mais novo também, porque a gente brinca, a gente compõe, faz músicas juntos, joga futevôlei, ele traz minhas netas para eu ver.

O artista também destacou a companhia do seu único irmão, de quem cuidava quando era mais novo.

— Além dos shows, a gente tem encontros familiares toda semana para pôr o papo em dia — contou o ex-brother.

Apresentação especial

Gaab, filho de Rodriguinho, destaca a diversão que é estar acompanhado que estar do pai e do tio no palco:

— Trabalhar em família é muito maneiro. Meu pai e meu tio significam um porto seguro para mim, tanto na vida pessoal, quanto na minha vida musical. Quando eu estou com eles, me sinto confiante, lembro de tudo o que eu já aprendi, de quem eu sou, das minhas raízes, da minha essência.

O artista, que acompanhou o programa desde sua infância, aponta o show no reality como um momento especial para sua família, principalmente após a participação do pai, na edição do ano passado.

— Todo esse tempo que meu pai passou dentro da casa, a gente aqui de fora ficou imaginando como era, e agora vamos ter um gostinho do que realmente é estar ali dentro. Estar ali juntos é muito bom, não teria melhor jeito — afirmou.

Leia Mais Confira 10 curiosidades sobre Rodriguinho

Mr. Dan, como é conhecido o irmão de Rodriguinho e tio de Gaab, afirma que a escolha para o show desta quarta foi especial.