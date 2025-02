Viola Davis no cartaz de "G20" (2025), filme de Patricia Riggen. Amazon Prime Video / Divulgação

O Amazon Prime Video divulgou nesta quarta-feira (12) a primeira imagem, o trailer e cartaz oficial de G20, filme de ação estrelado por Viola Davis, que interpreta uma fictícia presidente dos Estados Unidos.

Com estreia marcada para o dia 10 de abril na plataforma de streaming, G20 é dirigido pela mexicana Patricia Riggen, que realizou o longa-metragem Os 33 (2015), sobre o resgate dos mineiros chilenos soterrados em 2010, e episódios das séries Jack Ryan e Dopesick.

A sinopse diz o seguinte: quando a cúpula do G20 (grupo que congrega as maiores economias do mundo) é atacada, a presidente dos EUA, Danielle Sutton, torna-se o alvo número 1. Além de enfrentar terroristas, ela precisa proteger sua família, defender seu país e salvar os líderes mundiais.

“Esta é a Viola Davis como você nunca a viu, heroicamente lutando em um filme cheio de emoção”, disse Riggen. “Com G20, eu queria fazer o tipo de filme de ação clássico, do qual sempre fui fã, mas que se baseia nos altos riscos do mundo moderno e tecnologicamente avançado em que vivemos. Espero proporcionar ao público uma experiência cativante do início ao fim.”

Não é o primeiro filme de ação estrelado por Viola Davis, 59 anos, vencedora do Oscar de coadjuvante por Um Limite Entre Nós (2016), indicada na mesma categoria por Dúvida (2008) e concorrente ao prêmio de melhor atriz por Histórias Cruzadas (2011) e A Voz Suprema do Blues (2020). Além de participar de Esquadrão Suicida (2016) e O Esquadrão Suicida (2021), no papel de Amanda Waller, ela protagonizou a aventura histórica A Mulher Rei (2022), botando para quebrar em lutas corpo a corpo ou com espadas.

O elenco de G20 inclui Anthony Anderson, Antony Starr, Ramón Rodríguez, Elizabeth Marvel e Sabrina Impacciatore. Clique aqui para ver o trailer (que, como de costume, revela bastante do filme).

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.