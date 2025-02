Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (12). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo , Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Volta Por Cima - RBS TV, 19h40min

Gerson reclama da presença de Gigi em sua casa. Sidney e Cida voltam a namorar. Osmar tenta convencer Violeta a casar com ele sem contrato pré-nupcial. Rosana reclama do resultado do exame de DNA. Marco tenta se aliar a Gigi. Joyce se abala com a notícia do casamento de Osmar e Violeta. Jin aceita ir ao programa de TV para agradar Tati. Jayme critica Tereza por usar Jin para divulgar ohostel. Belisa descobre que Gigi está com Rodolfo. Roxelle e Neuza mostram o exame de DNA para Rosana. Madalena e Matias chegam ao mesmo restaurante em que Jão está.