As histórias costumam reunir vários ingredientes apreciados pelos fãs do gênero: crimes bárbaros, pistas intrigantes, personagens ambíguos, múltiplos suspeitos, segredos do passado e policiais com problemas. Não raro, abordam também relações familiares, bastidores políticos e chagas sociais.

Os Assassinatos de Åre tem quase todos esses elementos. Com direção de Alain Darborg e Joakim Eliasson, a minissérie com cinco episódios adapta dois livros da escritora sueca Viveca Sten, ambos ainda inéditos no Brasil e batizados em inglês como Hidden in Snow (escondido na neve) e Hidden in Shadows (escondido nas sombras). Ela já publicou Hidden in Memories (escondido nas memórias), Hidden in Lies (escondido nas mentiras) e Hidden in Mercy (escondido na misericórdia), portanto, novas temporadas podem ser lançadas em um futuro próximo.