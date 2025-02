"História de Amor": relembre a trama, elenco e personagens da novela

Uma das obras mais emblemáticas da carreira do autor e diretor Manoel Carlos , História de Amor estreou nesta segunda-feira (10) na faixa Edição Especial, da Globo.

Qual a trama de "História de Amor"

Helena, sentindo-se sozinha, apaixona-se pelo endocrinologista renomado Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que corresponde aos seus sentimentos. No entanto, Carlos é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e tem uma longa história com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica, que faz de tudo para reatar o relacionamento.