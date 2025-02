Volta às aulas: Andreazza oferece opções de lanches saudáveis para crianças

Segundo OMS, alimentos nutritivos impactam no aprendizado dos pequenos. airborne77 / stock.adobe.com

A volta às aulas é um momento de muita animação para toda a família. Entretanto, é necessário muito preparo para que as crianças consigam aproveitar ao máximo o dia a dia na escola. Os pais ficam responsáveis por organizar materiais escolares, ajudar com as tarefas e preparar os lanches – que serão uma fonte de nutrição essencial para os pequenos.

De acordo com a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nutrição essencial deve promover o crescimento saudável e a melhora do desenvolvimento cognitivo – o que é muito importante para os estudos. Logo, os cuidadores devem investir em alimentos ricos em nutrientes para as crianças seguirem aprendendo.

Com o início do ano letivo, os Supermercados Andreazza se preocupa em oferecer aos pais opções de lanches nutritivos para as crianças levarem para a escola. Por isso, a empresa busca ofertar uma gama extensa de alimentos e produtos saudáveis para ajudar no preparo desses snacks.

– Sabemos que durante o período escolar uma alimentação equilibrada é fundamental para garantir energia, concentração e saúde para os pequenos. Por isso, selecionamos produtos que atendem a essas necessidades de forma prática e saudável – afirma o sócio-diretor do grupo, Jaime Andreazza.

Confira lista com algumas opções de snacks saudáveis disponíveis nas lojas dos Supermercados Andreazza, que são ótimas para a hora do lanche.

1. Produtos frescos

O Andreazza trabalha diretamente com nutricionista e engenheiros de alimentos que acompanham as receitas produzidas na padaria e em toda a loja. Dessa forma, a empresa consegue disponibilizar opções diversificadas para todos os gostos.

– Os Supermercados Andreazza seleciona produtos que não são só gostosos, mas também repletos de nutrientes essenciais para o desempenho escolar e o crescimento saudável, como sanduíches integrais – ressalta o diretor.

2. Mix prontos

Outra opção para os pais que buscam snacks saudáveis para as crianças são os mixes de produtos embalados. Entre doces e salgados, é possível encontrar uma enormidade de opções nas lojas do Andreazza.

– Esses itens vêm ganhando cada vez mais importância, já que contam com as informações nutricionais nas embalagens. Algumas opções são as barras de cereais e os snacks integrais, que são práticos e ricos em nutrientes – explica o especialista.

3. Orgânicos e naturais

As opções de alimentos naturais e orgânicos não podem faltar, visto que, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde (MS), frutas, legumes e verduras são fontes de fibras e de vários nutrientes que ajudam a enfrentar a desnutrição.

– Temos um setor de compras especializado em produtos naturais e orgânicos. Essa área cuida para que as lojas tenham sempre a oferta desses produtos. Também fazemos sucos naturais na hora, que são uma ótima opção para incluir as frutas no dia a dia das crianças – complementa Andreazza.