A noite desta quarta-feira (12) no BBB 25 teve novidades. Em uma dinâmica ao vivo inspirada no jogo “resta um”, Diogo Barbosa e Gracyanne Barbosa foram vetados da prova do líder de quinta-feira (25).

A ação foi realizada antes da primeira festa do líder. Cada participante começou com duas placas, representando suas "vidas". Um a um, os brothers escolheram placas com as fotos dos colegas para eliminá-los da disputa.