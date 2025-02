A noite desta quarta-feira (12) no BBB 25 teve novidades. Depois de uma dinâmica onde Diogo e Gracyanne foram vetados da prova do líder , João Gabriel, que está na liderança, barrou Daniele Hypolito de sua festa.

Essa é a primeira festa do líder desta edição. João Gabriel escolheu o tema rodeio, com direito a touro mecânico para divertir os participantes.

No entanto, há uma chance de reverter a situação: se o "barrado no baile" conseguir montar um quebra-cabeça de 300 peças a tempo, poderá se juntar aos demais na festa.

Além de ficar de fora da noite, perdendo todas as comidas e bebidas, Daniele ainda teve que lidar com mais uma provocação do big boss: o quebra-cabeça que precisa montar é uma homenagem a João Gabriel, justamente o responsável por colocá-la nessa situação.