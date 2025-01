Trio é preso com armas e granada em Farroupilha 

Além das armas, os homens estavam com uma granada no interior do veículo.

Três homens, de 18, 19 e 20 anos, foram presos com armas, incluindo uma metralhadora, e com uma granada no bairro Industrial, em Farroupilha. O trio também estava com um veículo roubado. A ação foi realizada pela Brigada Militar, através do 36° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na madrugada deste domingo (26).