Homem é preso suspeito de tentar enforcar ex-companheira com fio em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (11), um homem de 20 anos, suspeito de agredir e tentar enforcar a ex-companheira, uma adolescente de 16 anos , com um fio. O caso teria ocorrido no bairro Agronomia, zona leste da Capital.

Segundo a adolescente, eles tiveram um relacionamento por um ano e haviam se separado dois dias antes da agressão. Em interrogatório, o suspeito negou as acusações, mas segue sob custódia.

A titular da 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, Fernanda Campos, responsável pelo caso, detalha que a vítima entrou com um pedido de medida protetiva urgente após a prisão do suspeito.