Primeiro sacerdote gay da Igreja Anglicana de Caxias do Sul será ordenado neste domingo

A comunidade anglicana de Caxias do Sul terá a partir deste final de semana, o primeiro sacerdote gay da história da Igreja Episcopal Anglicana, no município.

Auderli Sidnei Schroeder , 52 anos, atua na cidade desde 2022 e será ordenado em uma celebração eucarística neste domingo (15). A solenidade está marcada para se iniciar às 17h, na sede da paróquia. O loca fica na Rua Alfredo Chaves, no centro de Caxias.

O sacerdote, natural de Novo Hamburgo, está há dois anos na cidade realizando um trabalho de acolhimento de pessoas LGBTQIA+ junto à comunidade cristã. A integração com a diversidade é uma marca da Igreja Anglicana, tida como pioneira no país a trabalhar com a pauta.