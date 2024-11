Neste domingo (24), foi realizada a 9ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul. O evento integra o calendário oficial de eventos de Caxias do Sul e teve quatro categorias: 3,4 km para classes funcionais que fazem uso de cadeira de rodas, 5 e 10 km (rústica) e a Meia Maratona (21 km). A corrida é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SMEL), do Clube de Corredores e do Sesc.