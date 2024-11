A Meia Maratona de Caxias do Sul chega à 9ª edição e terá o maior número de inscritos da sua história. No próximo domingo (24), aproximadamente 2,6 mil atletas estão aptos a participar da prova pelas principais ruas da cidade. Nos 21 km, mais uma vez, o percurso foi aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A largada e chegada de todas as distâncias acontece na Prefeitura.