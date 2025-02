Em breve, Porto Alegre terá mais uma praça pública. Com investimento de R$ 117 mil, um novo espaço será construído para ligar o Cais Embarcadero ao trecho 1 da orla do Guaíba, passando ao lado da Usina do Gasômetro. A obra da área, de 730 metros quadrados, começa em março, com previsão de entrega em abril.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, a praça terá bancos, paisagismo, estruturas de acessibilidade, bebedouro, novas árvores e iluminação pública. O serviço será feito pela empresa Costamar, que venceu licitação da prefeitura para executar a obra no modelo de menor lance. Ela também faz a revitalização da Casa Godoy, na Avenida Independência.

— Será um espaço contemplativo. Teremos, pela primeira vez, todo esse trecho da Orla conectado, da Rótula das Cuias ao Embarcadero. As pessoas poderão andar de patinete ou bicicleta sem precisar sair da Orla e desviar para a calçada — diz Flores.

Hoje, Porto Alegre conta com 715 praças e 12 parques públicos. O novo espaço anima o comércio local. Dono do 360 POA Gastrobar, Edemir Simonetti celebra o fato de que, com a criação do novo caminho, pessoas que deixam seus carros no Cais Embarcadero poderão também frequentar seu restaurante.

— Não haverá mais essa barreira entre nós e eles (Embarcadero). O pessoal vai circular em uma região mais segura do que a avenida. Vai ser muito legal. Estamos ansiosos por esta novidade — diz Simonetti.

Obras no entorno

Estrutura dos bares, destruída na enchente, precisa de revitalização. Trabalhos devem começar em março. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Fechados desde a enchente de maio do ano passado, quando tiveram suas estruturas destruídas, os demais bares e restaurantes da Orla dependem de uma grande obra de revitalização no trecho 1 para reabrir. Com início previsto inicialmente para fevereiro, os trabalhos agora devem começar em março. A prefeitura diz que já finalizou o projeto, que, além da reforma dos espaços para os negócios, prevê limpeza do piso, reparos em monumentos e mobiliários, pintura dos postes e da ciclovia e melhoras na iluminação.

Neste momento, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) diz que está captando recursos para realizar a obra. Serão necessários R$ 15 milhões para que todos os reparos sejam feitos no trecho, que foi ponto de desembarque para as vítimas resgatadas na Região das Ilhas e nas cidades de Guaíba e Eldorado do Sul. Caminhonetes passavam por cima da grama, que virou lama e agora está coberta com britas.

Outra novidade que promete trazer mais fluxo aos comerciantes da Orla é a reabertura da Usina do Gasômetro, interditada desde 2017. Segundo o secretário André Flores, estão sendo feitos ajustes na parte civil, como troca de tomadas e de torneiras. Depois, será feita a elétrica do prédio, que deve ficar pronta até o final do primeiro semestre, contando a revisão da obra.