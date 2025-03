Grife ocupará ponto no segundo piso do empreendimento, onde já estão instaladas outras marcas de luxo. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Novidade de luxo no Shopping Iguatemi de Porto Alegre: a Chanel, da França, prepara a abertura de sua segunda loja no Rio Grande do Sul. Com foco em perfumaria e maquiagem, a marca ocupará um ponto de 89 metros quadrados no segundo piso, onde estão localizadas outras grifes, como a Gucci e a Dolce Gabbana, da Itália — e, em breve, chega a Carolina Herrera, criada na Venezuela.

A primeira experiência da Chanel em solo gaúcho foi justamente no Iguatemi. Por um curto período, teve um quiosque no corredor da Zara, em frente à loja da Lego. A unidade era igualmente especializada em produtos de maquiagem e perfumes. A experiência no empreendimento foi boa e por isso agora a marca está indo para um espaço maior, segundo apurou a reportagem de Zero Hora.

— O Iguatemi permanece como a porta de entrada de marcas internacionais no Rio Grande do Sul. A chegada de novas marcas torna ainda mais completo esse mix de lojas exclusivas para o nosso perfil de público, predominantemente feminino — diz a gerente geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, que estima que 64% dos frequentadores do centro comercial sejam mulheres.

Recentemente, a também francesa Louis Vuitton deixou o Iguatemi. Era a única loja da grife no Estado. O ponto no shopping está sendo negociado com outra marca.

Já o ponto que a Chanel ocupará era usado pela Porti, de moda infantil, que ainda tem lojas em São Paulo e Minas Gerais, mas deixou o Rio Grande do Sul. O espaço que ficou vago passa por obras para abrigar a nova inquilina, que abrirá as portas até julho, informa a direção do Iguatemi. Procurada, a Chanel não deu retorno ao pedido da reportagem por informações sobre a nova operação.

