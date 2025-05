Chamados pelos sinos: a escolha do novo papa reúne diferentes gerações na Catedral de Porto Alegre

O badalar dos sinos das igrejas espalhou pelo Centro de Porto Alegre um chamado distinto com a escolha do novo papa na tarde desta quinta-feira (8). Como que guiados por um impulso quase silencioso, três homens de idades e histórias diferentes atravessaram a correria da manhã e se encontraram, por acaso, nos bancos da Catedral Metropolitana, no Centro Histórico da Capital.

Já Marcelo, que trabalha como segurança, foi até a catedral porque a filha o avisou . Com o badalar dos sinos, observou que Christian estava acompanhando o anúncio e sentou-se ao lado dele para ver o anúncio do escolhido.

— Não foi um brasileiro, mas é um papa americano, com cidadania peruana . É um líder moderado e que deve seguir a linha do Francisco. Cada líder é único e ele tem todo o direito de ter a sua linha — destaca o comunicador.

Com o fim do anúncio e do começo de uma nova era, os agora amigos acreditam que não irão acompanhar uma nova escolha do papa tão cedo, mas contam com a certeza de que uma nova amizade surgiu devido ao evento histórico.