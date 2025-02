Operação da Louis Vuitton em Porto Alegre ficava no segundo piso do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Uma das marcas de luxo mais valiosas do mundo, a Louis Vuitton, da França, pegou suas malas e deixou o Rio Grande do Sul. A única loja no Estado ficava no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e foi fechada recentemente.

Inaugurada em 2018, no modelo "pop-up", ela foi pensada inicialmente para funcionar por apenas alguns meses. No entanto, a estadia se estendeu, assim como outras empresas do segmento que se instalaram no local.

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a Louis Vuitton diz apenas que "não compartilha informações internas". Funcionários da loja informaram ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec) que a operação encerrou "por uma estratégia de mercado", segundo a empresa. As seis pessoas que trabalhavam no local foram informadas da demissão no final de 2024.

— Não querem mais este formato de loja. É reposicionamento de marca em relação ao mercado de luxo — informa o presidente do Sindec, Nilton Neco.

O espaço deixado pela Louis Vuitton no Iguatemi tem quase 200 metros quadrados. Fica no mesmo corredor no segundo andar do shopping em que operam outras marcas de alto padrão, como a Boss, da Hugo Boss; a Gucci, inaugurada em 2023, a Armani, que entrou no empreendimento com uma loja focada no público jovem, e a Dolce Gabbana, que também funcionaria por alguns meses no Iguatemi, mas acabou até expandindo sua operação recentemente.

— Venho quase todos os dias no Iguatemi e era raro ver alguém naquela loja (da Louis Vuitton). Eu não tinha nem coragem de entrar. Os preços na vitrine me afastavam. Deve ter quem compre, mas não era "pro meu bico" — diz a aposentada Vilma Cruz, 67 anos, que passeava no shopping nesta quarta-feira (12).

— Era uma loja com pouco movimento, mas com algumas vendas já deveriam pagar o aluguel do mês — especula um funcionário de uma sala vizinha que não quis ser identificado.

O Iguatemi busca uma nova marca para ocupar o espaço vazio. Questionado, o shopping ainda não informa o segmento das empresas com quem negocia. Um tapume foi colocado no local (veja na foto acima).

Site é alternativa

No Brasil, a Louis Vuitton ainda tem lojas em São Paulo (SP), uma no Rio de Janeiro (RJ), uma em Goiânia (GO), uma em Brasília (DF) e uma em Curitiba. A empresa segue vendendo para o Rio Grande do Sul pelo site, onde há bolsas a partir de R$ 12,7 mil e sapatos com preço mínimo de R$ 5.170. Porém, muitos itens estão disponíveis apenas em lojas físicas.