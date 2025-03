GZH transmite ao vivo os desfiles do Carnaval de Porto Alegre; veja como acompanhar

Imperadores do Samba (foto) e outras quatro escolas do Grupo Ouro desfilaram na madrugada deste sábado. Duda Fortes / Agencia RBS

GZH transmite na madrugada de sábado (15) para domingo (16), em parceria com a Rádio 92 (92.1 FM), o segundo dia de desfiles do Carnaval de Porto Alegre. A folia no Complexo Cultural do Porto Seco (Rua Hermes de Souza, s/nº) começa a partir de 20h, com a Tribo Os Comanches. O Aquece em GZH começa a partir de meia-noite, e o Ziriguidum, com a transmissão dos desfiles, a partir da 1h.

Desfiles do Grupo Prata iniciam às 21h. Já as escolas do Grupo Ouro desfilam a partir da 1h20min (veja a programação abaixo).

Leia Mais Veja como foi a primeira noite de desfiles das escolas do Grupo Ouro

Transmissão ao vivo

Assim como foi na última madrugada, Amanda Souza, comunicadora de GZH, da 92 e também da RBS TV, estará no comando ao lado de Gustavo Gossen, repórter da Rádio Gaúcha (93.7 FM), direto do Porto Seco, com informações e comentários em tempo real sobre os desfiles.

Na avenida, o repórter Alexandre Rodrigues, colunista da seção Eu Sou do Samba, do Diário Gaúcho, estará nas concentrações para conversar com a galera que faz o Carnaval de Porto Alegre.

Aquece em GZH

A partir de meia-noite, no canal do YouTube @gzhdigital

"Ziriguidum"

Transmissão dos desfiles do Grupo Ouro, a partir da 1h, no canal do Youtube @vempra92

Horários dos desfiles deste sábado

20h — Tribo Os Comanches

Grupo Prata

21h — Academia de Samba Praiana

22h05min — Unidos da Vila Mapa

23h10min — Império da Zona Norte

00h15min — União da Tinga

Grupo Ouro

1h20min — Império do Sol

2h35min — Unidos de Vila Isabel

3h50min — Estado Maior da Restinga

5h05min — Bambas da Orgia

6h20min — Imperatriz Dona Leopoldina