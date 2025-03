Festa de Saint Patrick’s Day espera reunir 30 mil pessoas no Quarto Distrito

No ano passado, público prestigiou o evento degustando cerveja verde. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma das regiões mais atingidas pela enchente de maio de 2024, o Quarto Distrito, na zona norte de Porto Alegre, se prepara para dar a volta por cima. Bares e restaurantes do bairro esperam receber de 20 a 30 mil pessoas para as comemorações de Saint Patrick’s Day, neste final de semana. Com eventos simultâneos, a festa de origem irlandesa marcará a retomada econômica e cultural da região.

— A expectativa é a melhor possível. A gente imagina que vai ser um grande evento, vai ocorrer durante todo o final de semana — projeta o presidente da Associação dos Empresários do 4º Distrito, Arlei Romero.

Circuito com 10 bares e shows de música

Uma das programações terá um “Caminho do Arco-Íris”, formado por um roteiro com mais de 10 bares e estabelecimentos participando ativamente da festa. Atrações musicais irão se apresentar a partir do final da manhã de sábado, na Rua Almirante Tamandaré, 100, em frente ao 4D Complex House.

O ponto será de repouso e de encontro para quem circula pelos bares. Segundo a organização, a atração principal será Fabrício Beck, vocalista da banda Vera Loca, & Bando Alabama. Outros nomes da música como Comunidade Ninjitsu, Tributo a Charlie Brown Jr. e Nacional Kid também farão shows pelos bares da região.

A cor verde, que representa o Saint Patrick’s (São Patrício), será incorporada na gastronomia com hambúrgueres coloridos e lanches especiais, durante o horário de almoço. Além da cerveja, que é a grande tradição dos festejos. Todas as informações sobre este evento podem ser conferidas no Instagram @quartopoa .

Confira os bares participantes

Programação do dia 15

Jardim São Geraldo, na Rua Moura Azevedo, 182

Patrimônio, na Rua Conselheiro Camargo, 212

Cortex, na Rua Álvaro Chaves, 12

Fuga, na Rua Álvaro Chaves, 91

FDS, na Avenida Cairú, 376

Nosso Tap Room, na Rua Conselheiro Travassos, 203

Alcabar, na Travessa São José, 515

Largo do Chosen, na Avenida São Paulo, 901

Programação do dia 16

Gravador Pub, na Rua Ernesto da Fontoura, 962

Programação do dia 17

Delta, na Rua 18 de novembro, 124

Evento tradicional da região quer dobrar público de 2024

Outra festa que já é realizada na região desde 2019 tem expectativa de quase dobrar de tamanho neste ano. Chamada de "o "Maior St.Patrick's de Porto Alegre", o evento espera superar os 11 mil participantes de 2024 e chegar a cerca de 20 mil frequentadores neste sábado.

As atividades iniciam a partir das 14h e seguem até 23h30min, na Rua Álvaro Chaves. O acesso à festa de rua será por QR Code, que pode ser baixado no Balada App. De acordo com a organização, até sexta-feira (14), mais de 20 mil pessoas já haviam resgatado o ingresso, que é gratuito.

Entre os destaques da programação estão o "Baile do Finna", comandado pelo DJ Finna, trazendo funk e os hits do momento. Também haverá pagode com o grupo Showdi e a banda Highlab apresenta um repertório de clássicos do pop e hip-hop dos anos 90 e 2000.

Ao mesmo tempo, o Canto Bar (R. Álvaro Chaves, 350) recebe o DJ WC No Beat. Conhecido por sucessos no funk e no trap, o artista já colaborou com nomes como Orochi, MC Cabelinho, Matuê e Kevin o Chris. A entrada será mediante compra de ingresso na hora, com lote a partir de R$ 20.

Mais informações sobre esta festa pelo Instagram @saintpatrickspoa.

Mutirão de limpeza

Para preparar a celebração, a prefeitura de Porto Alegre providenciou a capina e roçada da Avenida Polônia e das ruas Álvaro Chaves, Conselheiro Camargo, Conselheiro Travassos, Moura Azevedo e Santos Dumont. Para evitar o descarte inadequado de lixo, seis tonéis foram colocados nos locais com maior concentração de pessoas.