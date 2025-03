Carnaval de Porto Alegre: assista ao vivo à segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Ouro

Assista à transmissão:

Qual a ordem dos desfiles deste sábado?

Quais são os enredos das escolas do Grupo Ouro:

Império do Sol

Com um desfile que promete ser repleto de paisagens e cultura gaúcha, a escola quer contar a história da cidade de Barra do Ribeiro. No enredo, a Império destaca as belezas naturais, a chegada dos imigrantes e as festividades locais, como o Carnaval e as oferendas para Iemanjá. O desfile deve ser um verdadeiro passeio pelas margens do Lago Guaíba.