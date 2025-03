Clássico Gre-Nal e provas de corrida provocam mudanças no trânsito na Capital neste fim de semana

Haverá bloqueios na avenida Diário de Notícias ainda neste sábado. Guilherme Milman / Agencia RBS

O final de semana será de alterações no trânsito no entorno da orla do Guaíba, em Porto Alegre. Duas provas de corrida e a final do Campeonato Gaúcho vão causar bloqueios entre este sábado (14) e domingo (15).

As alterações começam já no final da tarde deste sábado, em razão de uma prova de corrida noturna. A partir das 18h tem início o bloqueio da rua Pedro Américo Leal entre as avenidas Icaraí e Diário de Notícias.

Também às 18h, a avenida Diário de Notícias, sentido bairro-centro, será bloqueada a partir da rótula com as avenidas Wenceslau Escobar e Icaraí. Já às 19h30 ocorre o bloqueio da avenida Diário de Notícias no sentido centro-bairro, a partir da avenida Padre Cacique e do Parque Pontal.

A partir das 19h, a entrada e saída do Barra ShoppingSul acontece somente pela avenida Chuí devido à corrida. Após os bloqueios, a entrada e saída do mercado Carrefour, também localizado no shopping, acontece pelo contrafluxo da avenida Diário de Notícias.

Para os motoristas que vêm da avenida Wenceslau Escobar ou avenida Icaraí em direção à avenida Guaíba, o acesso será no contrafluxo da avenida Diário de Notícias.

Esquema de trânsito de domingo

Domingo de manhã ocorre outra prova de corrida. A partir da meia-noite acontece o bloqueio da pista da direita da avenida Borges de Medeiros (ao lado do Parque Marinha) no cruzamento com a avenida Ipiranga para a montagem do palco da largada. A pista da esquerda segue livre para circulação dos motoristas em direção em Centro.

Às 6h30min acontece o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva no cruzamento com a Nestor Ludwig. Motoristas vindos no sentido bairro-centro devem seguir pela avenida Padre Cacique até às 10h.

Mudanças por conta do Gre-Nal

Para o clássico Gre-Nal, as mudanças começam ao meio-dia, quando será fechada a área de lazer e liberado o acesso de veículos para os torcedores chegarem ao Beira-Rio pela avenida Edvaldo Pereira Paiva a partir da Rótula das Cuias. Ao fim do jogo, para maior fluidez e segurança viária na saída, a Avenida Edvaldo Pereira Paiva em direção ao centro da Capital terá fluxo único em ambos os sentidos.

Transporte público

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá liberar a linha de Ônibus F993 Futebol. Oito veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h. Após a partida, seis ônibus vão partir da rua Nestor Ludwig em direção ao mesmo local, no Centro Histórico.

Linha Futebol

Saída: Largo Glênio Peres no Centro Histórico

Primeira viagem: 13h

Após a partida: saída da rua Nestor Ludwig em direção ao centro

Trensurb

A Trensurb também terá esquema especial por conta da partida. Ainda na sexta-feira, a empresa anunciou que os trens irão circular entre as estações Mercado e Novo Hamburgo das 5h às 20h.