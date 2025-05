Papa Leão XIV torce para time de beisebol em Chicago; saiba qual

Robert Prevost foi eleito o novo pontífice da Igreja Católica. Tiziana FABI / AFP

Com a escolha do primeiro Papa norte-americano da história nesta quinta-feira (8), várias curiosidades sobre Robert Prevost surgiram. De quais esportes o papa Leão XIV gosta? E quais são seus times?

O tênis é uma das modalidades favoritas do novo sumo pontífice da Igreja Católica. Ademais, o beisebol também atrai a atenção de Prevost.

Natural de Chicago, uma das cidades que mais respira esporte nos Estados Unidos, a dúvida principal era se ele torcia para os Cubs ou White Sox, dois times locais que fazem parte da MLB — principal liga de beisebol dos EUA.

Logo após ser anunciado no Vaticano, o padre Gregory Sakowicz, reitor da Catedral do Santo Nome de Chicago, foi entrevistado e disse que Prevost é torcedor dos Cubs.

— Ouvi dizer que ele é fã dos Cubs — disse o padre.

Com essa declaração, a franquia se manifestou e reivindicou o papa Leão XIV como um dos seus nas redes sociais. O post parabenizou Prevost e uma foto da icônica placa do Wrigley Field contendo a frase: "Ei, Chicago. Ele é fã dos Cubs!"

— Não apenas receberíamos o Papa Leão XIV no Wrigley Field, como ele poderia cantar "Take Me Out to the Ballgame" — disse o presidente executivo do Cubs, Tom Ricketts, em um comunicado.

Irmão do Papa traz nova versão

Contudo, a TV de Chicago WGN entrevistou o irmão do Papa, John Prevost, que esclareceu qual é o time de Leão XIV.

— Ele nunca foi fã dos Cubs, então não sei de onde isso veio. Ele sempre foi fã do Sox — disse o irmão de Prevost.

A declaração fez o jogo virar em Chicago. O White Sox não perdeu a chance de provocar nas redes sociais e publicou, no mesmo estilo do rival, uma foto com a mensagem na placa do Rate Field: "Ei Chicago, ele é um fã do Sox". O trecho da entrevista de John Prevost também foi publicado.

— Algumas coisas são maiores que beisebol e, neste caso, estamos felizes em ter um fã do White Sox no Vaticano. Uma camisa listrada do White Sox com seu nome e um boné já estão a caminho de Roma e, claro, o Pontífice é sempre bem-vindo em nosso estádio — disse a franquia em comunicado.

Quem é o novo Papa?

Nascido nos Estados Unidos, mas com cidadania peruana desde 2015, o cardeal Robert Prevost, eleito papa nesta quinta-feira (8), é descrito como moderado e construtor de pontes. O nome escolhido por ele, que o identificará como pontífice, é Leão XIV.

A decisão foi tomada no começo da tarde desta quinta-feira (8), pelo horário de Brasília. A fumaça branca sobre a Capela Sistina foi vista às 13h07min (horário de Brasília).