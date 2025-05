Porto Alegre recebe 42 novas câmeras para recuperar sistema de monitoramento danificado pela enchente

A prefeitura de Porto Alegre recebeu 42 novas câmeras de monitoramento na manhã desta quinta-feira (8). O investimento foi de R$ 594,4 mil , feito com recursos do Instituto Cultural Floresta (ICF) .

Uma cerimônia no Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic) marcou a entrega simbólica dos novos dispositivos, que já estão instalados e em funcionamento.

Os equipamentos substituem os que foram danificados na enchente de maio do ano passado, principalmente em pontos de bairros da zona norte da Capital.

— Cada uma das novas faz o trabalho de quatro das câmeras (antigas). Isso dá maior sensação de segurança e mantém a qualidade da informação que é gerada pelo município para a Brigada Militar e Polícia Civil — disse Claudio Goldsztein, presidente do ICF.

Segundo a prefeitura, a aquisição representa a retomada total do sistema de combate ao furto e roubo de veículos, que conta com mais de 3 mil câmeras de videomonitoramento.

Com a implantação do cercamento eletrônico, em 2020, a redução nos roubos e furtos de veículos chegou a quase 90% em Porto Alegre, conforme cálculos municipais.

Utilização em investigações

As câmeras também serão utilizadas na investigação de outras ocorrências que tenham veículos envolvidos, como um ataque a tiros no Túnel da Conceição , na semana passada, e uma execução em frente a uma escola na quarta-feira (7), na Zona Sul.

Ambos os episódios tiveram veículos envolvidos, que podem ser encontrados com mais facilidade com a ampliação do serviço, segundo Alexandre Aragon, secretário de segurança pública da Capital.