Foi dado o primeiro estalo para a megaexposição que ocupará Porto Alegre no ano que vem. A Fundação Bienal do Mercosul divulgou nesta terça-feira (19), em coletiva de imprensa realizada no Instituto Ling, a lista de artistas e espaços culturais que receberão a mostra de 27 de março a 1º de junho de 2025.