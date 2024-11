O bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, é o maior do Rio Grande do Sul, com 62.448 habitantes, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (14). A comunidade tem uma população superior à de 462 municípios do estado – 93% das 497 cidades gaúchas.