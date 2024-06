Diretora da Projeto, uma das editoras de livros infantis mais tradicionais do Rio Grande do Sul, Annete Baldi teve o mês de maio mais triste em 30 anos de trajetória. Foram 29 mil exemplares molhados e sujos pela água barrenta que invadiu o depósito no 4° Distrito, cerca de 50% do estoque. Mas ria e tentava se divertir na tarde desta sexta-feira (14), enquanto vendia o que restou no primeiro dia da Feira do Livro Reconstrói RS, sediado no Instituto Ling, em Porto Alegre.