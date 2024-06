Mãe e feminista de carteirinha, a jornalista catalã Begoña Gómez Urzaiz não conseguia compreender como uma mulher com filho dava as costas para a criança e seguia o próprio caminho. Transpôs preconceitos e estereótipos que encobrem o assunto e pesquisou sobre a vida de mulheres que deixaram a maternidade de lado ou, ao menos, não a colocaram no centro de suas vidas.