5 dicas para entender quando a mentira se torna um problema

1. Entenda o que leva alguém a mentir com frequência

2. Diferencie a mentira social da patológica

3. Atenção aos sinais de que a mentira virou um problema psicológico

4. Observe com atenção a mentira na infância

Mentir faz parte do desenvolvimento infantil, mas também pode indicar algo mais sério. “A mentira na infância pode ser exploratória, mas também pode indicar medo, insegurança ou dificuldade em lidar com frustrações. Os pais devem observar o contexto e ensinar sobre a honestidade com diálogo e, principalmente, com o exemplo”, reforça Anastacia Cristina Macuco Brum Barbosa.