As imagens de livros encharcados nas editoras gaúchas que foram atingidas pela enchente percorreram as redes sociais e comoveram os amantes da literatura. Virada a página de maio, o mês que parecia não ter fim, começou o trabalho de reconstrução. Para ajudar nesse processo, a Feira do Livro Reconstrói RS será realizada no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 - Três Figueiras), em Porto Alegre, neste final de semana.