Objetos de grande valor sentimental para quem gosta de literatura e de música, livros e discos de vinil que ficaram imersos na água não precisam ir para o lixo. Segundo a conservadora-restauradora Isis Fófano Gama, integrante do Departamento de Conservação e Memória do Patrimônio Cultural do Palácio Piratini, é possível recuperá-los e mantê-los no acervo particular de quem teve a casa invadida pela enchente.