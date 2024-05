Às vésperas de completar, em julho, sua primeira década de existência, a TAG — Experiências Literárias está vivendo um momento triste em sua trajetória: a sede do clube de assinatura de livros, que fica no Instituto Caldeira, no 4º Distrito de Porto Alegre, segue inundada. Por lá, o nível da água ainda está superior a um metro, o que impossibilita o acesso e, consequentemente, a tentativa de salvar o que não foi destruído.