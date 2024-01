A freeway registrou movimento recorde na primeira semana de 2024. Assim como outras rodovias gaúchas que levam às praias, houve congestionamento. Na via federal, existe a possibilidade de liberação do uso do acostamento para destravar o fluxo. A decisão sobre a utilização ou não deste recurso é tomada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a CCR ViaSul.