Os veranistas da década de 1980 lembram da freeway em sentido único no retorno do Litoral Norte. A operação tentava reduzir os congestionamentos nos finais de semana de maior movimento. A autoestrada de Porto Alegre a Osório tinha duas faixas em cada sentido. Com a inversão, ficavam liberadas quatro faixas para a volta das praias aos domingos.