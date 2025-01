CEEE Equatorial afirma investir na poda de árvores e na contratação de pessoas para evitar danos na Capital

Com cerca de 1,5 mil pontos sem abastecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (3) em Porto Alegre, dois dias após o temporal que atingiu a cidade, a CEEE Equatorial ressaltou que estava com as equipes completas para atender as demandas e que tem quase o dobro de funcionários hoje do que tinha quando assumiu a concessão. A informação foi dada em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, pelo superintendente da Regional Norte da concessionária, Sergio Valinho.