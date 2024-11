Com 600 farmácias e 800 empregos abertos, rede quer trabalhadores com mais de 50 anos

Dono de uma das maiores redes de farmácias do Rio Grande do Sul, o Grupo Panvel quer aumentar o número de funcionários com mais de 50 anos. Hoje, eles representam apenas 10% dos cerca de 10 mil trabalhadores. Para isso, criou um programa chamado Geração 50+, que facilita a forma de recrutamento. Para estes candidatos, é possível levar o currículo nas farmácias ou cadastrá-lo no site. Também receberão treinamento de tecnologia para usar os sistemas e, claro, melhorar a integração com as equipes, que, hoje, têm idade média de 25 anos.