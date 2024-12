Botafogo pode conquistar a taça do Campeonato Brasileiro nesta quarta, no Beira-Rio. Vítor Silva/Botafogo

O campeão e os dois últimos rebaixados do Brasileirão 2024 poderão ser definidos nesta quarta (4), pela 37ª rodada do campeonato.

Na briga pelo título, o Botafogo visita o Inter, no Beira-Rio, e o Palmeiras encara o Cruzeiro, no Mineirão. Na parte de baixo da tabela, o Fluminense pode escapar matematicamente do Z-4 e decretar o descenso de Criciúma e Bragantino, que também entram em campo precisando dos três pontos.

Botafogo pode ser campeão nesta rodada

Nem uma semana depois da conquista da Libertadores no sábado (30), o Glorioso também pode ganhar o título do Brasileirão. Basta vencer o Colorado, fora de casa, e torcer por um tropeço do Verdão.

Se o Botafogo empatar com o Inter, o Palmeiras deve perder para o Cruzeiro para que o título seja definido com uma rodada de antecedência.

Antes da bola rolar às 21h30min — tanto em Porto Alegre, como em Belo Horizonte —, os cariocas somam 73 pontos, contra 70 do Palmeiras.

Inter x Botafogo: quarta (4), às 21h30min

Cruzeiro x Palmeiras: quarta (4), às 21h30min

Palmeiras perdeu para o Botafogo na última rodada, e agora precisará de um tropeço dos cariocas para ser campeão. Vitor Silva/Botafogo

Cenários para o título do Botafogo na 37ª rodada

Botafogo deve ganhar e torcer para o Palmeiras empatar ou perder; Botafogo pode empatar, mas só será campeão se o Palmeiras perder.

Definições no rebaixamento

A penúltima rodada do Brasileirão pode ser a derradeira para os últimos rebaixados, ou ao menos um deles.

Para isso, o Fluminense precisa vencer o Cuiabá, na quinta (5), às 20h, no Maracanã. A partir deste resultado, se Criciúma e Bragantino não ganharem seus jogos, estarão rebaixados.

Fluminense não vence no campeonato há seis partidas. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Os catarinenses jogam em casa contra o Flamengo, quarta, 20h. Os paulistas atuam fora contra o Athletico-PR, no mesmo dia e horário do duelo no Rio.

O Flu soma 40 pontos, contra 38 do Tigre e da equipe de São Paulo.

Criciúma x Flamengo: quarta (4), às 20h;

Athletico-PR x Bragantino: quinta (5), às 20h;

Fluminense x Cuiabá: quinta (5), às 20h.

Vaga na pré-Libertadores

Com o G-6 definido, restam as duas vagas brasileiras para a pré-Libertadores — concedidas ao 7º e 8º colocado do Brasileirão.

Bahia e Corinthians estão nestas posições, respectivamente. Ambos somam 50 pontos e se enfrentam nesta terça (3), em São Paulo.

O Cruzeiro, que tem pela frente um Palmeiras buscando continuar com o sonho do título, soma 49 e ainda está na briga pela classificação à competição continental.

Como o confronto entre o Timão e o Tricolor baiano é direto, ao menos a última vaga ficará em aberto, mesmo que os mineiros percam seu duelo.

Corinthians x Bahia: terça (3), às 20h

Corinthians e Bahia estão na zona de classificação à Libertadores, mas ainda podem ir somente à Sul-Americana. Rafael Rodrigues/EC Bahia

E a Sul-Americana?

Entre duelos por vaga na Libertadores à briga pelo rebaixamento, muitos times ainda podem se classificar para a Copa Sul-Americana 2025. Mesmo sonhando com ambições maiores, Cruzeiro, Corinthians e Bahia poderão se contentar somente com o torneio secundário da Conmebol.

Vitória e Grêmio, livres do rebaixamento, se enfrentam nesta quarta, às 20h. Dependendo de resultados paralelos, quem vencer no Barradão estará em definitivo na competição.

Vasco, Atlético-MG, Athletico-PR, Juventude, Fluminense, e até Criciúma e Bragantino têm chances matemáticas de figurarem na Sul-Americana.

Também nesta rodada, o já rebaixado Atlético-GO enfrenta o Fortaleza, que ainda buscam uma melhor colocação na parte de cima da tabela.

Vasco x Atlético-MG: quarta (4), às 19h

Vitória x Grêmio: quarta (4), às 20h

São Paulo x Juventude: quarta (4), às 20h

Atlético-GO x Fortaleza: quarta (4), às 21h30min (não vale classificação)