Caxias Basquete encara o terceiro colocado do NBB, nesta terça-feira, no Ginásio do Sesi

Larry Taylor vai enfrentar a equipe pela qual atuou por um longo período. Porthus Junior / Agencia RBS

Chegou a hora de mostrar a força como mandante. Após sofrer mais duas derrotas no interior paulista, contra São José e Mogi, o Caxias do Sul Basquete terá duas pedreiras nesta semana, atuando no Ginásio do Sesi.

Nesta terça-feira (3), às 20h, o adversário será o Bauru, terceiro colocado do NBB, com oito vitórias e três derrotas. Na quinta-feira (5), às 20h30min, o rival é o Franca, atual bicampeão do torneio.

Após um início promissor de temporada, o time caxiense acumula uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas. Além disso, nos últimos sete jogos venceu apenas um. O retrospecto total é de três triunfos em 11 duelos, o que vale até o momento a 16ª colocação.

Com mais seis partidas por fazer no primeiro turno, sendo quatro no Ginásio do Sesi, o Caxias precisa fazer valer o fator local. Até agora, diante do seu torcedor, a equipe atuou quatro vezes e só venceu o Pato.