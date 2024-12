Inter x Botafogo: ingressos estão esgotados para áreas livres e locadas do Beira-Rio 

Beira-Rio vai receber grande público na quarta-feira. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter anunciou que os ingressos para a partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, estão esgotados para áreas livres e locadas do estádio. Restam ainda ingressos no setor Coração do Gigante. A expectativa é de um público na casa dos 40 mil torcedores.

Nos últimos dias, mais de 30 mil sócios realizaram o check-in para garantir presença na partida contra o líder do Brasileirão. O torcedor do Botafogo, embalado pela conquista da América, também deverá lotar seu espaço no Beira-Rio. São dois mil ingressos para os botafoguenses.

Coração do Gigante

Os ingressos para o setor Coração do Gigante estão disponíveis no site coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará nesta terça-feira (3), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo.

Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório do direito ao benefício e documento oficial com foto.

Inter e Botafogo jogam a partir das 21h30min, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão. A abertura dos portões ocorre às 19h.