"Swing states": por que ter cuidado com as pesquisas eleitorais nos EUA

Cautela e canja de galinha nunca são demais quando se analisa pesquisas eleitorais. No Brasil, por certo. São retratos de momento, um recorte, que, ali à frente, pode mudar. E, não obstante, o cenário se altera. No caso dos Estados Unidos, é importante redobrar o cuidado. Cautela e canja de galinha ao quadrado. Principalmente porque lá - ironia das ironias, a mais tradicional democracia do planeta - a eleição é indireta. Quem elege, de fato, o presidente é o colégio eleitoral, formado por delegados cujo total, em cada Estado, é proporcional ao tamanho da população naquela unidade.