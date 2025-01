Lucas Caregnato (PT) é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul 

No rodízio de presidentes, Lucas Caregnato fica com a presidência em 2025

No mesmo dia da cerimônia de posse dos 23 vereadores, foi realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para 2025. Com apenas uma chapa, Lucas Caregnato (PT) foi eleito presidente pela maioria. Quatro parlamentares votaram contra: Marisol Santos (PSDB), Daiane Mello (PL), Hiago Morandi (PL) e Capitão Ramon (PL).