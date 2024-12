Novos subprefeitos de Caxias do Sul serão escolhidos após indicações das comunidades

Ana Rech é um dos 11 distritos que vão ajudar a definir quem será o novo subprefeito Alberto Sales / Sociedade Amigos de Ana Rech

Um dia depois de reassumir o cargo após licença para tratamento de saúde, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), anunciou que a escolha dos subprefeitos dos distritos será feita após indicações dos moradores. Ao todo, 11 nomes deverão ser definidos para liderar as demandas do interior da cidade.

A condução do processo será feita pelo vice-prefeito eleito, Edson Néspolo (União Brasil). Segundo ele, ofícios foram encaminhados para líderes de cada comunidade com o objetivo de reunir representantes de igrejas, clubes de mães, associações esportivas, comunitárias e diretores de escolas dos distritos. Eles deverão apresentar entre dois e três nomes como postulantes ao cargo - uma espécie de lista tríplice. A decisão caberá ao prefeito e vice.

O processo envolve os distritos de Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva, Vila Seca, Fazenda Souza, Criúva, Vila Cristina, Galópolis, Forqueta, Desvio Rizzo, Ana Rech e 1º Distrito. Ainda segundo Néspolo, o critério para escolha será a identificação com a comunidade, além de ter boa conduta, sem que a filiação partidária seja preponderante.

— Ninguém melhor que a própria comunidade para indicar os nomes. Para que isso não passe por um processo de ser de partido A ou B, isso não vai nos interessar. Achamos que é uma forma de valorizar as comunidades, as lideranças, de eles se sentirem prestigiados e comprometidos com o subprefeito indicado — explica.

Segundo Néspolo, não está descartado que os atuais subprefeitos sejam mantidos no cargo, desde que estejam nesta lista tríplice elencada pelos representantes dos bairros. O prazo para o envio dos nomes à equipe de transição é 14 de dezembro. Os nomes escolhidos devem ser anunciados na semana seguinte.

Reforma administrativa deve ser enviada à Câmara nesta semana

O anúncio do processo de escolha dos subprefeitos é a primeira movimentação da transição entre os dois governos Adiló. Ainda segundo Néspolo, deve ser encaminhado nesta semana à Câmara de Vereadores o projeto de lei da reforma administrativa.

Um dos tópicos trata da criação de uma secretária que vai concentrar as demandas de zeladoria na cidade - que deverá se chamar secretaria municipal de Gestão Urbana. O outro detalhamento em análise e que estará no projeto de lei será a criação do escritório do município em Brasília.

As duas propostas foram anunciadas na campanha eleitoral e dependem do aval dos vereadores até o fim do ano para serem implementadas no novo mandato.