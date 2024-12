Prefeitura de Caxias do Sul prevê isenção do IPTU para moradores de Galópolis e Vila Cristina atingidos pela chuva de maio

Boletos estarão disponíveis apenas pela internet, inclusive no aplicativo Cidadão Online. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul prevê isentar o IPTU e a Taxa de Lixo 2025 para os moradores de Galópolis e Vila Cristina atingidos pela chuva de maio. A proposta deve beneficiar cerca de 1,3 mil unidades habitacionais, conforme o levantamento feito pela Secretaria da Receita Municipal.

A medida foi anunciada na tarde desta segunda-feira (2), no retorno do prefeito Adiló Didomenico ao Executivo, após afastamento para cuidar da saúde.

Leia Mais Antes e depois: deslizamento de terra em Canela provoca rompimento de adutora

A proposta, contudo, ainda precisa passar pela avaliação e aprovação da Câmara de Vereadores. Conforme a prefeitura, um projeto de lei está sendo elaborado e deverá ser enviado ao Legislativo nos próximos dias.

Sobre o IPTU 2025

Desta vez, o IPTU será totalmente digital. Os cidadãos devem acessar as plataformas da prefeitura para imprimir os boletos a partir do próximo dia 6. A cota única pode ser paga até o dia 6 de janeiro, com 12% de desconto, ou até 10 de fevereiro, com 10% de desconto.

O índice de reajuste será de 4,76%. O percentual representa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. A base de cálculo é referente ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024.

Cota única

Neste ano, a cota única terá dois vencimentos:

6 de janeiro de 2025 – com desconto de até 12%

10 de fevereiro de 2025 – com desconto de até 10%

Parcelamento

O IPTU que não for pago em cota única poderá ser pago em quatro parcelas, com os seguintes vencimentos:

1ª parcela: dia 10 de abril de 2025

2ª parcela: dia 12 de maio de 2025

3ª parcela: dia 10 de junho de 2025

4ª parcela: dia 10 de julho de 2025

Outras dúvidas

Como gerar a guia do IPTU online?

No site da prefeitura (www.caxias.rs.gov.br) no ícone IPTU ou no aplicativo Cidadão Online, disponível para download na App Store e Play Store.

Neste link, há um passo a passo de como gerar a guia.

Onde encontro minha inscrição cadastral?

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura. Também consta no carnê de IPTU de anos anteriores.

E se eu não tiver meios ou não souber como gerar a guia?