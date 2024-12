Antes e depois: deslizamento de terra em Canela provoca rompimento de adutora

Um deslizamento de terra em Canela ocasionou o rompimento de uma adutora da CEEE-G e o bloqueio de duas estradas no interior do município. As primeiras movimentações no solo ocorreram na noite de sábado (30) e seguiram no domingo (1º).

As imagens acima são de domingo, após os primeiros movimentos, e desta segunda (2), depois do rompimento total da adutora que abastece a Usina de Canastra.

Leia Mais Com novos deslizamentos e adutora rompida, estradas de Canela seguirão interditadas por tempo indeterminado

Conforme a Defesa Civil de Canela, a estrada que liga a localidade do Monjolo à Linha São Paulo e a via que liga a Usina de Bugres à RS-235, nas proximidades da Aldeia Indígena Tekoá Kurity, seguem interditadas. Não há previsão para desbloqueio. Três famílias que moravam nessa região também foram orientadas a deixar as residências.

A CEEE-G, responsável pela geração de energia e de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), garante que não há prejuízo no fornecimento de energia e nem risco de inundação por conta da situação. A empresa também já realizou o esvaziamento do cano.