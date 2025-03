Espaço para receber e distribuir doações para pessoas em situação de vulnerabilidade é inaugurado em Nova Petrópolis

Criado para centralizar as doações recebidas pela assistência social em Nova Petrópolis , o chamado Espaço Solidário foi inaugurado na última semana no município. Segundo a prefeitura, o projeto foi criado com o objetivo de acolher a população em situação de vulnerabilidade, que poderá ter acesso às doações .

O Espaço Solidário está sediado na Casa da Cidadania, no bairro Logradouro, e irá funcionar como um ponto de apoio para receber as doações da comunidade e direcioná-las a quem precisa. O local estará aberto para a população nas terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 16h . O recebimento de doações será feito apenas nas terças.

Para receber as doações, será necessário fazer um cadastro simplificado no local. No momento, o número de roupas não será limitado. A disponibilidade dos demais itens será conferida no momento da doação. Os beneficiários devem levar sacolas e bolsas para carregar os itens.